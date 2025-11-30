古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。本記事では、〈ヤマトに単一の政体や王統などがあったわけではない…「巨大前方後円墳の並立」からわかる権力構造の「複雑な実態」〉に引き続き、ヤマト門閥氏族の交易ルートなどについて詳しく見ていく。※本記事は松木武彦『古墳時代