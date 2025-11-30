サッカーJ2リーグの最終節が11月29日に行われ、最終順位が決定。J1自動昇格の2チームが決まり、残り“1枠”のJ1切符は4チームで争われます。J2は全38試合終了時点で上位2チームがJ1へ自動昇格。3位〜6位の4チームにはJ1昇格プレーオフの出場権が与えられ、勝ち抜いた1チームがJ1昇格をつかみます。水戸ホーリーホックは最終節で勝利。首位に立っていたV・ファーレン長崎が引き分けに終わり、勝ち点70で並び、得失点差によりJ2優勝