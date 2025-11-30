¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡Ê1977Ç¯10·î»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§Fujifotos¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ­»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]Í®ÌÚËã»Ò¡¢Â¼ÅÄº»Ìí¹á¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤é¤ÈÊÂ¤Ö¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂçºî²È¡Ö¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡×³¤³°¤Î¼çÍ×¤ÊÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¾®Àâ¤Î³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë²¦Ã«¾½»á¤Î¡Ø¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡Ù¤¬±Ñ¹ñ¤Î¥À¥¬¡¼¾Þ¡ö1¡¦ËÝÌõÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£ÆüËÜ¿Íºî²È¤È¤·¤Æ½é¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£¼õ¾Þ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÆ±¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë»Ä