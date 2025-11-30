沢村賞を受賞した日本ハムの伊藤大海投手（２８）が２９日、苫小牧市で行われた北洋大（前苫小牧駒大）・大滝敏之監督（７１）の勇退パーティーに出席した。駒大を退学後、手をさしのべてくれた恩師の教えを胸に、さらなる活躍を誓った。伊藤にとって大滝監督は恩師であり、恩人でもある。駒大を退学後、苫小牧駒大に引き入れてくれたことでプロへの道を切り開くことができ、「引き受けてもらえてなかったら、今頃タコを捕って