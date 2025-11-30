タレント・熊田曜子がお笑いタレント・永野との２ショットを披露した。２９日までに更新した自身のインスタグラムで「永野さんとならどうでもいいことを延々と言い合える」と書き始め、本人とともに“永野ポーズ”をした２ショットを披露した。さらに「フジテレビ『脱力タイムズ！』観て下さった方ありがとうございます見逃した方はＴＶｅｒでご視聴下さいな」と呼び掛けた。この投稿には「めっちゃ素敵〜ミニがよく似合