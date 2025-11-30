◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）ＪＲＡは２０２３年の菊花賞馬で、アレクシ・プーシャン騎手＝フランス＝が騎乗予定だったドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）が疾病で出走取消となったことを１１月３０日、発表した。馬主のキャロットクラブはホームページで前日の最終調整後に蹄球部の内側に炎症を発症し、歩様に違和感が出たために大事を取ったため、と