家系ラーメンの進撃が止まらない。帝国データバンク※１によると、ラーメン市場は2024年時点で2014年度の5066億円から56％増加の7900億円と大きく成長しているが、中でも目覚ましいのが家系ラーメンチェーンだ。たとえば町田商店は2019年7月の62店舗から2023年同月には127店舗と倍増※2、壱角屋は2014年に「東京チカラめし」の63店舗が業態変更で始まった家系ラーメンチェーンだが、2025年には128店舗へとほぼ倍増している。※1