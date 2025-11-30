¾ëÅç·ò»Ê¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Í£°ì¤ÎÊá¼ê¤Ç¤¢¤ë photo by Getty ImagesMLB¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡ÁÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»Ï¢ºÜ19¡§¾ëÅç·ò»ÊÆÏ¤«¤ÌÀ¤³¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤­¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡£²Ì´º¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Îµ°À×¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¤ÎÎò»Ë¤Ë³Î¤«¤ÊÂ­À×¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÄÖ¤ëº£Ï¢ºÜ¡£Âè19²ó¤Ï¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã