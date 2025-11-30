番組スタッフのもとに先日、怪しい電話がかかってきました。 【写真を見る】怪しい電話に出てみたら…楽天モバイルや警察を装う人物が 通話すること50分 温厚な態度から一変｢なにお前、クソガキが気持ち悪い｣ 住所･家族構成･習い事など聞き出す詐欺の最新手口 特殊詐欺の被害総額は2024年に720億円にのぼり過去最悪となる中、「特殊詐欺ではないか？」と疑いつつ会話を続けると、巧みに個人情報を聞き出す、最新手口が分かってき