親子や兄弟であっても違う人間。同じ価値観を持っているとは限らないのに、つい同じ価値観を押し付けてしまうこともあると思います。そんな時に注意してくれる人が周りにいてくれたら心強いですよね。今回は筆者の知人の仲良し幼馴染4人グループと、子供の優子（仮名）、孝子（仮名）のエピソードをご紹介します。 子育てに口出しは難しいけど……