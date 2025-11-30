商売繁盛の神様「えべっさん」で知られる大阪市の今宮戎（えびす）神社で、毎年恒例の十日戎（1月9～11日）に奉仕する令和8年度の福娘44人と留学生福娘2人の発表会が29日、大阪市内であった。 【写真】神々しい！令和8年度の今宮戎神社福娘が全員集合 十日戎は「商売繁盛で笹持ってこい」のかけ声が有名な新春行事で、期間中100万人以上が訪れる参拝客に縁起物の福笹を授ける。44人の福娘の座をめぐり、今年は18ᦉ