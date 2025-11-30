戦後80年。戦争を直接体験した世代は、すでにその多くが鬼籍に入った。戦後、日本は驚異的な復興を遂げたが、その復興を支え、いま私たちが享受している平和な生活の基礎をつくったのも、戦争を体験した世代である。だが、彼ら「戦中派」世代を手放しで礼賛することはできない。どの時代にも悪人はいるが、戦争体験者のなかには反社会的行為に手を染め、悪名を残すような者もいた。戦中、戦後を振り返るさいには、そんな「負の遺産