『アフター・ユー』（一穂ミチ 著）文藝春秋長らく共に暮らしていた恋人が、遠く離れた島で見知らぬ男と2人、行方不明になったという報が入る。海上でクルーザーが転覆し生存は絶望的という状況を受け、混乱と苦しみでもがく青吾（せいご）の元へ、恋人と一緒に行方不明になった男の妻、沙都子（さとこ）が訪ねてくる。2人は不倫関係にあり、不運な事故に遭ったのか？自分たちは裏切られていたのか？2人がなにを考え、なん