意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「住宅価格高騰」です。価格高騰により街の荒廃に繋がる恐れも住宅価格が高騰しており、東京23区のマンションの平均価格は1億円を超えました。東京都全体の基準地価平均変動率が13年連続上昇しています。近年、都心では投機目的のマンション購入が増えており、千代田区などのマンションで空室が問題になっています