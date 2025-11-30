まもなく「イチバン首都高が混む時期」に突入首都高速道路は2025年11月26日、年末年始期間の渋滞回避に関するリリースを発表しました。いつからいつまでが特に混雑するのでしょうか。首都高「年末混雑シーズン」突入（画像：PIXTA／イメージです）【画像】「えっ…」 これが首都高「史上最悪の立ち往生事故」です（26枚）首都高によると、12月は1年のなかでも特に渋滞が多い月だといいます。これは年末に備えて、各取引先