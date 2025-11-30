K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「스압 주의（スアプチュイ）」の意味知ってる？「스압 주의（スアプチュイ））」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、推しの写真をたくさん投稿するときに使う言葉です！いったい、「스압 주의（スアプチュイ）」はどういう意