11月30日（日）に東京競馬場で行われるジャパンカップ（G1）に出走予定のフランス調教馬カランダガン（せん4）について、調教状況および関係者コメントが発表された。ロベル調教助手は、「今朝は昨日よりも速めのキャンターを行いました。馬体重も維持していますし、毛ヅヤも良いです。調教師も馬は元気だと言っていました」と順調さを強調。【ジャパンカップ】マスカレードボールは7枠15番から…仏カランダガンは4枠8番本番へ