11月29日に東京競馬場で行われた第7Rで、C.ルメール騎手は、サトノパトリオットに騎乗して勝利し、JRA通算2100勝を達成した。“外国人騎手旋風”東京を席巻…12R中9勝でルメールは4勝の固め打ち「関係者のおかげ」節目の勝利を受けルメール騎手は「2100勝を達成できてうれしく思います。日本に来たときは、これだけ勝つことができるとは全然思っていなかったです。馬、関係者のおかげでたくさん勝つことができました。良い馬に