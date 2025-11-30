明日から12月。ポカポカ陽気でスタートの関東以西も、3日(水)頃から冬の寒さ。強い寒気が流れ込むため、4日(木)頃にかけては北陸や東北の日本海側を中心に雪の量が多くなる予想。積雪や凍結による交通への影響に注意を。3日から強い寒気西日本でも積雪のおそれ明日から12月がスタート。1日(月)から2日(火)にかけては、低気圧が近づく北海道は雨や雪、東北の日本海側と北陸は断続的に雨が降るでしょう。低気圧に向かって暖かい空