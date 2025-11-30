ピラミッドの謎は3Dスキャンでどんどん解明されている 3Dスキャン技術でデジタル化 クフ王の大ピラミッドの構造について、最新の技術を使った調査で、さまざまなことが明らかになっています。ドローンで空から撮影した写真を3Dスキャン技術でデジタル化すると、正確な形状を知ることができます。この方法によって、ピラミッドは単純な石積みではなかったことや、隙間に瓦礫などを詰めて補強してあることなどがわかりました