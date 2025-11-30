食のスペシャリスト＆グルメに精通する識者で構成される「FRaU Foodies」が、今イチオシの料理やスイーツなどをお届けします。今回は、音楽界のグルメ番長、ホフディランの小宮山雄飛さんが、自身が観光大使を務める渋谷区のお店をレコメンド。「本当は教えたくない」というお値打ちランチを教えていただきました。小宮山雄飛さんのおすすめグルメ一覧▶︎ひとり鍋もOK！牛すき鍋の店が“大人のダイニング”に進化「よ