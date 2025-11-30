ゴルフ練習の終わりは、疲れはあるも、多少の小腹を満たしつつ、ゴルフ話ができるとなおいいですよね。 そこで、今回は、格安で高級深海魚が食べられる鉄板焼店を紹介します。 鉄板バル73番地―東京・本所吾妻橋 黒マグロの刺身盛り合わせ2000円、太刀魚なめろう500円／左から中トロ（頭肉）、大トロ、中トロ。熟成させることで脂がまわり酸味が出ている。切り身は分厚く衝撃の価格。なめろうも太刀魚の上品な味