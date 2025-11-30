「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）の予想を公開した。粗品が本命に推したのは、天皇賞・秋と同じ１５番のマスカレードボール。前日発売のオッズでは１番人気に支持されている。「有力馬が本調子ではないなか、唯一完璧と言える状態でも