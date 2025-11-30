Ｊ２藤枝ＭＹＦＣの須藤大輔監督（４８）に来季Ｊ２の横浜ＦＣなど複数クラブからオファーが届いていることが２９日、分かった。複数のＪリーグ関係者が明らかにした。須藤監督は２０２１年夏から当時Ｊ３の藤枝を率い、翌年には２位でクラブ初のＪ２昇格に導いた。理論派として知られ、今季も恵まれているとは言えない戦力ながら３年連続でＪ２残留を達成した。手腕を評価した複数のＪクラブが来季の監督候補としてリストアッ