九州場所の千秋楽で横綱・豊昇龍との優勝決定戦を制し、史上最速で大関昇進を決めた安青錦（21）。母国を襲った戦火を逃れて来日後、わずか3年ほどで大関昇進という異例の大出世を遂げた。それが実現できたのは、大相撲の世界へと安青錦を導いた人たちとの深い絆があったからだ。【写真】安青錦の来日実現に尽力した関西大職員で相撲部コーチの山中新大氏入門させる予定はなかった「第一印象で強いなとは思わなかったですね」