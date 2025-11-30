毎年強くなる紫外線。もはや男女ともにスキンケアが重要な時代に――。ところが、日本の小中学校では、歯磨きや食事の大切さは教えても、残念ながら、スキンケアの重要性は教えてはくれません。じつに中学生の8割以上が「肌」について何らかの悩みを持っているという調査もあるのに、です。なぜ、日焼け対策に日焼け止め（サンスクリーン）を塗るのでしょう。スキンケア化粧品の中に入っている成分は実際にどのような効果があるの