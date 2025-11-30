セ・リーグでは巨人を含め他球団の追随を許さず独走した阪神だが、日本シリーズはソフトバンクに完敗した。第2戦からの4連敗での終幕を受け、江本孟紀氏（78才）、中畑清氏（71才）、達川光男氏（70才）による本誌・週刊ポスト名物企画「ENT座談会」を開催。阪神とソフトバンクが戦った日本シリーズについて、大物OBが語り尽くした――。【全3回の第1回】【写真】日本シリーズを制覇し、胴上げで宙に舞う小久保裕紀・監督「セの