日本地図についてある程度詳しいと自負している人も、難しく感じるのがシルエットクイズ。あなたは、このシルエットがどの都道府県のものかわかりますか？早速、正解を見ていきましょう♡Q.この都道府県はどこ？この都道府県は、九州に位置し、ビーチや海辺のドライブでの景色が美しいことでも有名です。この地図のシルエット、どこの都道府県かわかりますか？ Answer出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo