＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ3日目◇29日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞ルーキーの荒木優奈がしり上がりに調子を上げてきた。初日は「73」の23位と出遅れたが、2日目は「72」で19位、この日は「69」で9位タイに急浮上。前半で4バーディ・1ボギーと伸ばし、後半は粘りのゴルフでパーを重ねてのトータル2アンダー。ホールアウト後の足取りも軽かった。【写真】荒木優奈と畑岡奈紗TOTO