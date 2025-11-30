今回は「生ハムとカボチャのクリームニョッキ」をご紹介します。旬のカボチャは甘みが強く、生ハムの塩気との相性は抜群。また、ニョッキのもちっとした食感に、クルミのカリッとしたアクセントが加わることで、一皿の満足感がぐっと高まります。ニョッキ生地は、カボチャの風味を活かすため粉の量を控えめにしています。その分、水分が多く扱いにくいため、成形はせずサラダ油を付けたスプーンですくってゆでるレシピにしました。