この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。 ■これまでのあらすじ男性にトラウマを抱きながらも明るさを取り戻しつつあった娘。そんな彼女が18歳になり連れてきたのは、23歳年上の男性だった。母は反対しながらも、娘の想いを聞いて理解しようと努力する。だがネットで“年の差恋愛”を調べた母は、孤独な若者を狙う手口の存在を知り、不安が膨らんでい