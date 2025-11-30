プレミアリーグ 25/26の第13節 トットナムとフラムの試合が、11月30日05:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。 トットナムはランダル・コロムアニ（FW）、リシャルリソン（FW）、ルーカス・ベルグバル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはラウル・ヒメネス（FW）、サムエル・チュクウェゼ（MF）、ジョシュア・キング（DF）らが先発に名を連ねた