【モデルプレス＝2025/11/30】“日本一かわいい女子中学生”を決める「JCミスコン2025」。モデルプレスでは、勝ち残った14人のファイナリストを紹介する。【写真】SNSでも話題 “日本一かわいい中学生”も最終決戦に参加◆「JCミスコン2025」ファイナリスト14人が最終決戦へ同コンテストは「みんなで選ぶ、日本一かわいいJC」をコンセプトに掲げ、全国規模の女子中学生限定で開催。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用し