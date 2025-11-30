フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「有名人の妹」「時には作り笑いも」「カツオは手紙名人」を、きょう30日に放送する。「有名人の妹」○「有名人の妹」ワカメが学校の花壇を手入れしていると、他クラスの先生から褒められ、名前を聞かれる。「磯野…」と言いかけると「5年生の磯野カツオくんの妹さんだね」と言われる。商店街で買い物をしていると「サザエさんの妹さんだからオマケするよ」と言われ、ワカ