初めてB-29に「特攻」した日本の戦闘機「屠龍」。その後部搭乗員・梅田春雄と、『銀河鉄道999』『宇宙戦艦ヤマト』『戦場まんがシリーズ』などで知られる漫画家・松本零士には、意外な絆があった。梅田の証言から、戦場と創作をつないだ知られざる物語をひも解く。※本稿は、戸津井康之『生還特攻 4人はなぜ逃げなかったのか』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。米爆撃機B-29を迎撃できた数少ない万能機「屠龍」「米のP-3