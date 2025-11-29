大腸ポリープは、放置すると将来的に大腸がんへ進展するリスクがあります。現在では内視鏡による切除が一般的で、検査と同時に治療できるケースも少なくありません。生活習慣、そして遺伝的な要因も発症に関わるため、予防と早期発見の両面から対策をとることが大切です。今回は、大腸ポリープの治療と予防方法について柏木先生に解説していただきました。 監修医師：柏木 宏幸（池袋ふくろう消化器内科・