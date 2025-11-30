11月29日、日本女子代表は長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で開催された「MS&ADカップ2025」でカナダ女子代表と対戦。谷川萌々子、田中美南、藤野あおばの得点で３−０の勝利を飾った。なでしこジャパンが東京五輪の王者を相手に完勝したなか、この試合ではスタンドの空席が目立った。観客数は8634人と悪くなかったものの、収容人数が約２万人のスタジアムの２階席以上はがらがらで、全体的に埋まっているエリア