高知県の宿毛湾で２８日夕、冬の風物詩「だるま夕日」が姿を現した。気温と海水温の差が大きい時に、太陽がだるまのように見える現象。太陽の光が水蒸気で屈折して起きる蜃気楼（しんきろう）の一種で、西洋ではギリシャ文字の「Ω（オメガ）」に似ていることから「オメガサン」とも呼ばれる。降雨、曇天はもちろん、快晴でも湾の先の九州に雲がかかっていれば見えないため、「幸せの夕日」とも呼ばれる。宿毛市大島の撮影ポ