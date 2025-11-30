約５０００個の越前焼の明かり取り「陶あかり」で日本庭園をライトアップする「五千色の陶あかり２０２５」が、福井県越前町小曽原の県陶芸館で行われている。来年１月１２日まで。今年で７回目の開催。１８８０平方メートルの庭園の通路脇や、幅７．２メートル、高さ２．７メートルの大壇には、陶芸教室の参加者が制作した陶あかりが並ぶ。来館者は温かな光に包まれ、幻想的な雰囲気の庭園を散策して楽しんでいた。敦賀市の