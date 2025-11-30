兵庫県丹波篠山市大山宮の追手神社境内が、雌雄２本が並ぶ「夫婦（めおと）イチョウ」の落ち葉で黄金色に染まり、晩秋の風情が漂っている。高さはともに約３０メートル。葉で覆われた地面はじゅうたんのようで、訪れた人は踏み締めてふかふかの感触を満喫している。葉が風に舞って隣の「千年モミ」（国天然記念物）の緑色の葉の上にのる珍しい光景もみられる。