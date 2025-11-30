神戸市は、子どもの成長や発達に不安を抱える保護者が相談しやすい環境を整えるため、相談体制の拡充を進めています。乳幼児健診の時期以外でも、各区役所で保健師が個別に相談を受け付け、必要に応じて専門機関へのつなぎや制度の案内を行っています。神戸・三宮にある中央区役所神戸市では、乳幼児を対象に4か月、9か月、1歳6か月、3歳の節目で健診を実施しています。医師の診察に加えて、保健師による育児相談や管理栄養士