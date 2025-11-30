リーチなしでも逆転できる満貫テンパイ、リーチはする？しない？「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）が、麻雀の永遠のテーマとも言えそうな選択の場面を迎え、ファンの意見が真っ二つに分かれる瞬間があった。【映像】リーチする？しない？満貫確定のテンパイ状態状況は南2局1本場。浅見は3万3200点持ちの2着目で、トップ目はEARTH JETS・逢川恵夢（協会）。その差は3500点