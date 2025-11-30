北海道函館市の冬の夜を彩るイルミネーションイベント「はこだてクリスマスファンタジー」が２９日、金森赤レンガ倉庫群周辺を会場に始まった。洋上に浮かぶ高さ約２０メートルの巨大クリスマスツリーは、道産のトドマツが使用され、約１５万個のＬＥＤ電球で装飾された。午後６時に一斉に点灯し、花火が打ち上がると辺りは幻想的な雰囲気に包まれた。夫婦で訪れた同市の会社員男性（２１）は「色鮮やかでとてもきれい。今年