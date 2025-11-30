最高検が全国の地検に対し、社会的な関心が高い事件の容疑者を不起訴にした際は、理由の公表の可否を柔軟に検討するよう周知したことがわかった。被害者のプライバシーなどに配慮して明らかにしない事例が多かったためで、これまでの運用方針を維持しつつ、広報を担当する幹部らに改めて注意を促したという。不起訴には、犯罪行為を認定して起訴を見送る「起訴猶予」や、起訴できる十分な証拠がない「嫌疑不十分」、犯人でない