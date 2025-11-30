ソフトバンク・上沢直之投手（３１）が２９日、佐賀市内で開かれた球団主催の小学生を対象にした野球教室「ベースボールキッズ２０２５」で講師役を務めた。晴天の下、藤井らとともに野球に触れるきっかけづくりを意識して約２時間指導。競技の裾野を広げる活動に一役買った。子供たちに取り囲まれ、ユニホームを引っ張られ、人気ぶりが際立った鷹の背番号１０。質問コーナーでは少年少女の真剣な悩みや質問に耳を傾けた。「ど