中部大3年の樋口有斗が描くビジョン今や大学サッカーはJクラブにおいて重要な一大供給源となっており、今年も多くの大学生がJ1、J2、J3のクラブに内定をもらっている。その数多くの内定選手の中で、今回は2026年シーズンから横浜F・マリノス入りが内定した中部大学の3年生MF樋口有斗に独占インタビューを実施。最終回では樋口が描く今後のビジョンについて。（取材・文＝安藤隆人／全5回の5回目）◇◇◇