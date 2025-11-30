ブレハディーシュ・クマールさんが作ったおせち料理（本人提供・共同）和食に魅せられて日本に国費留学し、インド西部プネに日本料理店を開いたインド人男性がいる。普段はインド人に日本の味に親しんでもらおうと定番の唐揚げやラーメンを提供。少人数の集まりでは懐石料理も出す。自ら和食をスケッチした「百科事典」を作成中で、食を通じた両国の懸け橋として活動している。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）「ラーメ