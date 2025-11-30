30日午前7時0分ごろ、山梨県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは2.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、山梨県の大月市と富士河口湖町です。【各地の震度詳細】■震度1□山梨県大月市富士河口湖町気象庁の発表に基づき、地域