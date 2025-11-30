これは筆者A子が、過干渉な母親との衝突を通して、自立の大切さを学んだエピソードです。親の“悪気のない言葉”が、私の心を傷つけました。 結婚プレッシャーが止まらない母の電話 私は30歳を過ぎても独身で、都内で営業職として働いています。仕事は忙しいけれど充実していて、恋愛も“焦ってするものではない”と思っていました。ところが、実家の母は違いました。「A子、友達のSちゃんが結婚したって！ あなた