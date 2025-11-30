トルコ・イスタンブールで、車が突然方向を変え、歩行者に向けて暴走し始める様子がカメラにとらえられた。暴走車は複数の車に衝突し、フェンスを破って空き地に転落した。ドライバーは、「ハンドル操作ができなくなり、気が動転していた」と話している。通行人に向かってきた暴走車トルコ・イスタンブールで撮影されたのは、車が消える瞬間だ。白い車が、画面左の駐車場の出口付近に現れた。すると突然向きを変え、その先にいた男